В РФ жуки-вредители заселили порядка 4,4 млн га леса — сенатор

Площадь лесных массивов в России, заселенных жуками-вредителями, составляет порядка 4,4 млн га, из которых 1,1 млн га нуждаются в защите. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

«Сегодня борьба с лесными вредителями — это уже не история про „каких-то насекомых“. Это про устойчивость наших лесов, снижение рисков крупных пожаров и защиту экономики регионов. По данным на 1 января 2026 года, очаги вредителей в лесном фонде занимают 4,4 млн гектаров, и 1,1 млн гектаров уже требуют защитных мероприятий. Причем речь не только о стволовых вредителях: основную долю составляют хвое- и листогрызущие виды, включая непарного и сибирского шелкопряда», — сообщил сенатор.

Как рассказал Аноприенко, наибольшие площади очагов вредителей леса зафиксированы на территории Уральского и Сибирского федеральных округов — это Свердловская, Курганская и Тюменская области, Республика Алтай, Новосибирская область, Алтайский край, Омская область, Республика Тыва, Красноярский край — 1,5 млн га, а также в ДВФО — Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия — 1,1 млн га.

Ключевым приоритетом государства в данном случае является раннее выявление и быстрое реагирование, подчеркнул Аноприенко. «В лесу решает время. Чем раньше обнаружен очаг, тем точнее, безопаснее и дешевле меры — и тем меньше вероятность, что ситуация перерастет в массовое усыхание, рост горимости и серьезные последствия для людей и инфраструктуры», — добавил он.

По словам сенатора, ситуация отслеживается в рамках государственного лесопатологического мониторинга, при этом важно использовать больше современных методов наблюдения. «Инструменты должны быть комплексными и аккуратными. Где нужно — оперативные санитарные меры и удаление заселенных деревьев. Биологические методы — там, где они эффективны. Химические препараты — строго по регламентам и ограничениям, особенно рядом с водой и населенными пунктами», — сказал парламентарий.

Сенатор также отметил, что отдельной зоной риска являются инвазивные насекомые, так называемые пришлые виды, которые завозятся извне. «Часто под них нет готовых методик и разрешенных средств, поэтому научные разработки, технологии и работа с энтомофагами должны быть подготовлены заранее, чтобы не терять сезон», — объяснил он.