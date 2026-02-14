0
0
141
НОВОСТИ

Расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты в торговле — Песков

12:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доллар представляет собой национальную валюту США, поэтому при взаимодействии с Вашингтоном его использование не будет противоречить принципу перехода на национальные валюты. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, да», — согласился представитель Кремля с тезисом о долларе как национальной валюте в российско-американской торговле и тем, что его использование принципиально не повлияет на взаимодействие России с ее нынешними партнерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 14.02.2026
Оборонная и экономическая мощь Китая достигла нового уровня — Си Цзиньпин
0
38
12:30 14.02.2026
Генсек НАТО предположил, что сокращение численности войск США в Европе займет время
0
117
11:30 14.02.2026
Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми, в которые играют подростки
0
207
11:00 14.02.2026
Доверие Европы к США подорвано, Вашингтон пытается изменить ситуацию — NYT
0
270
10:30 14.02.2026
В РФ жуки-вредители заселили порядка 4,4 млн га леса — сенатор
0
293
10:00 14.02.2026
В РФ в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных со взятками
0
324
09:30 14.02.2026
Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР
0
343
09:00 14.02.2026
Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха
0
405
08:50 14.02.2026
США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО
0
385
08:40 14.02.2026
США не хотят того, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран — Трамп
0
408

Возврат к списку