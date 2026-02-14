Расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты в торговле — Песков
12:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доллар представляет собой национальную валюту США, поэтому при взаимодействии с Вашингтоном его использование не будет противоречить принципу перехода на национальные валюты. Это отметил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В целом, да», — согласился представитель Кремля с тезисом о долларе как национальной валюте в российско-американской торговле и тем, что его использование принципиально не повлияет на взаимодействие России с ее нынешними партнерами.
