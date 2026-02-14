Генсек НАТО предположил, что сокращение численности войск США в Европе займет время

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс сокращения числа дислоцированных в Европе подразделений Вооруженных сил США займет время. Об этом заявил в интервью вещательной компании PBS генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Это займет время, потому что для США жизненно важно увидеть серьезность [намерений европейских стран кратно увеличить расходы на оборону]», — предположил он. Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что под давлением американской стороны многие государства уже значительно увеличили военные бюджеты, в том числе Германия.

«И да, это правда, что США хотят больше переориентироваться на Азию», — добавил он. Рютте пояснил, что Вашингтон опасается кризиса в Тайваньском проливе.

В прошлом году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду из состава 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США. Эти военнослужащие вернулись в штат Кентукки.

В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, в котором Пентагону прямо запрещалось сокращение численности размещенных в Европе американских войск до значения менее 76 тысяч человек более чем на 45 дней.