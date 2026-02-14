0
0
93
НОВОСТИ

Генсек НАТО предположил, что сокращение численности войск США в Европе займет время

12:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс сокращения числа дислоцированных в Европе подразделений Вооруженных сил США займет время. Об этом заявил в интервью вещательной компании PBS генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Это займет время, потому что для США жизненно важно увидеть серьезность [намерений европейских стран кратно увеличить расходы на оборону]», — предположил он. Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что под давлением американской стороны многие государства уже значительно увеличили военные бюджеты, в том числе Германия.

«И да, это правда, что США хотят больше переориентироваться на Азию», — добавил он. Рютте пояснил, что Вашингтон опасается кризиса в Тайваньском проливе.

В прошлом году Пентагон вывел из Румынии к месту постоянной дислокации бригаду из состава 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США. Эти военнослужащие вернулись в штат Кентукки.

В конце 2025 года Конгресс утвердил военный бюджет, в котором Пентагону прямо запрещалось сокращение численности размещенных в Европе американских войск до значения менее 76 тысяч человек более чем на 45 дней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 14.02.2026
Оборонная и экономическая мощь Китая достигла нового уровня — Си Цзиньпин
0
38
12:00 14.02.2026
Расчеты с США в долларах не противоречат переходу на нацвалюты в торговле — Песков
0
165
11:30 14.02.2026
Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми, в которые играют подростки
0
207
11:00 14.02.2026
Доверие Европы к США подорвано, Вашингтон пытается изменить ситуацию — NYT
0
270
10:30 14.02.2026
В РФ жуки-вредители заселили порядка 4,4 млн га леса — сенатор
0
293
10:00 14.02.2026
В РФ в 2025 году выявлено рекордное число преступлений, связанных со взятками
0
324
09:30 14.02.2026
Пекин будет продвигать практическое сотрудничество с Белградом — глава МИД КНР
0
343
09:00 14.02.2026
Песков считает, что с 2014 года началась новая эпоха
0
405
08:50 14.02.2026
США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд — генсек НАТО
0
385
08:40 14.02.2026
США не хотят того, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уран — Трамп
0
408

Возврат к списку