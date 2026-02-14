Оборонная и экономическая мощь Китая достигла нового уровня — Си Цзиньпин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонные возможности и экономическая мощь Китая за последние годы достигли нового уровня. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«14-й пятилетний план (2021-2025) успешно выполнен. Экономическая, научно-техническая, оборонная и общая национальная мощь Китая достигли нового уровня. Модернизация по-китайски сделала еще один решительный шаг вперед», — подчеркнул китайский лидер, выступая в субботу с речью в пекинском Доме народных собраний (парламент) по случаю скорого наступления года Красной лошади. В зале, где проходило мероприятие, собрались более 2 тыс. человек.

Си Цзиньпин отметил, что уходящий год Змеи «был необычным». Как он уточнил, КНР столкнулась со сложной и нестабильной внутренней, а также международной обстановкой. «Мы преодолели трудности и добились прогресса, партия и государство пришли к новым достижениям», — добавил китайский лидер.

Он обратил внимание, что Китай в 2025 году достиг существенных успехов в области реформ, а экономика страны, несмотря на воздействие негативных факторов, демонстрирует устойчивость и жизнеспособность. Председатель КНР указал на активизацию усилий, нацеленных на повышение благосостояния жителей республики. Глава государства также напомнил, что Пекин отметил 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне.

Си Цзиньпин указал на успехи Китая в области борьбы с коррупцией, отметив улучшение общественно-политической обстановки в стране. Он напомнил, что все перечисленные успехи — результат совместных усилий коммунистической партии и народа.

«Эти достижения обнадеживают, а приложенные усилия укрепили нашу уверенность, — сказал Си Цзиньпин. — Если мы сохраним стратегическую решимость, будем шаг за шагом твердо продвигаться вперед, дело партии и страны непременно приведет к тому, что небольшие победы воплотятся в крупный триумф, а наши цели, несомненно, будут достигнуты».