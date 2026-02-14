Володин запустил опрос о контроле за видеоиграми, в которые играют подростки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в Max опрос о необходимости усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки. По словам политика, через них детей вовлекают в деструктивные сообщества.

«Эксперты приходят к выводам, что последние ЧП в учебных заведениях с участием подростков могут быть связаны с их увлечением видеоиграми. Через игровые платформы и сопутствующие приложения детей вовлекают в сообщества и чаты, содержащие деструктивный и запрещенный контент. Где вербуют для совершения нападений и других преступлений. Подробно инструктируют и обещают спонсировать покупку оружия, — написал Володин. — Считаете ли вы правильным усилить контроль за видеоиграми, в которые играют подростки?»

Среди предложенных вариантов ответа — «да» и «нет». Председатель Госдумы также отметил, что за привлечение детей к совершению преступлений таким способом «стоят в том числе украинские террористы». «Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой», — указал он.