США небезразлично будущее Европы, поэтому в отношениях с ней есть разногласия — Рубио

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия в трансатлантических отношениях продиктованы тем, что США небезразлично будущее Европы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам небезразлично ваше и наше будущее. И если порой мы не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении — мы связаны духовно и культурно», — сказал он. «Мы хотим, чтобы Европа была сильной», — подчеркнул Рубио.