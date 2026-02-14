Китай с 1 мая обнулит пошлины на товары из 53 стран Африки — Си Цзиньпин
16:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти с 1 мая отменят пошлины на товары из 53 стран Африки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай с 1 мая 2026 года в полном объеме реализует меры по введению нулевых тарифов в отношении всех 53 африканских стран, с которыми он поддерживает дипломатические отношения», — говорится в поздравлении, которое Си Цзиньпин направил председателю Африканского союза (АС) Жоау Лоуренсу и главе Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу по случаю наступающего по лунному календарю года Красной лошади.
