Китай с 1 мая обнулит пошлины на товары из 53 стран Африки — Си Цзиньпин

16:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти с 1 мая отменят пошлины на товары из 53 стран Африки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай с 1 мая 2026 года в полном объеме реализует меры по введению нулевых тарифов в отношении всех 53 африканских стран, с которыми он поддерживает дипломатические отношения», — говорится в поздравлении, которое Си Цзиньпин направил председателю Африканского союза (АС) Жоау Лоуренсу и главе Комиссии АС Махамуду Али Юсуфу по случаю наступающего по лунному календарю года Красной лошади.

