18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1 230 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

В зоне группировки войск «Север» противник потерял до 190 солдат, в зоне группировки войск «Запад» — более 160. В результате действий группировок войск «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 155 и более 280 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 415 солдат в зоне группировки войск «Восток» и до 30 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».