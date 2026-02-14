В Армении возбуждено уголовное дело против католикоса всех армян — адвокат

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, сообщает адвокат Ара Зограбян.

«Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с [бывшим священнослужителем] Арманом Сарояном», — написал Зограбян на своей странице в соцсети.

Он добавил, что католикосу запрещен выезд из Армении, что «является попыткой сорвать предстоящую конференцию епископов в Австрии».