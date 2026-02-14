0
НОВОСТИ

На Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции — Зеленский

17:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

«На Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции <…> Ни одной», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

