Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России
20:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио выступил с утверждением, что Индия взяла на себя обязательство не импортировать нефть из России.
«США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть. Европа принимает свои меры», — сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
