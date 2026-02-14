0
НОВОСТИ

Британия направит авианосную ударную группу на Крайний Север — Стармер

19:30 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания направит в этом году авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я могу объявить сегодня, что Великобритания направит свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север в этом году во главе с авианосцем Prince of Wales, который будет действовать вместе с США, Канадой и другими странами НАТО. Это будет мощной демонстрацией нашей приверженности евроатлантической безопасности», — сказал глава британского правительства.

