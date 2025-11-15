0
НОВОСТИ

В Париже пришлось эвакуировать телестудию канала BFMTV из-за сообщения о минировании

19:18 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вещание французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV было нарушено из-за сообщения с угрозой взрыва здания, в котором расположена его студия. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Ведущим пришлось покинуть студию после того, как в 15:19 по местному времени (17:19 мск) в здании телеканала была объявлена эвакуация персонала. Полицейские вместе с группой саперов прибыли к расположенному в XV округе зданию. Проверка была начата, когда некий интернет-пользователь заявил, что здание, в котором находится студия телеканала, взорвется в 15:15 по местному времени.

