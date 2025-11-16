Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
12:10 16.11.2025 Источник: Интерфакс
"Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
На вопрос, не отошли ли США от этих пониманий, представитель Кремля сказал: "Еще не было официального опровержения с американской стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют".
Помощник президента отметил, что "понимания Анкориджа доведены до киевской стороны, в Киеве знают об этом, им это не нравится, Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем".
