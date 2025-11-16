0
0
137
НОВОСТИ

Люди в Европе задаются вопросом о том, почему их должен волновать конфликт на Украине – глава МИД Турции

09:00 16.11.2025 Источник: Интерфакс

Экономические и политические санкции Европы в отношении России в связи с украинским конфликтом оказывают на европейские страны негативное влияние, заявил в интервью телеканалу A Нaber министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Европа не является непосредственным участником конфликта (...), однако она постоянно оказывает (Киеву - ИФ), финансовую поддержку и расходует средства", - сказал министр.

По его словам, введение Европой эмбарго на поставки российских энергоносителей вынуждает ее "платить за это как в финансовом, так и в политическом плане".

Выделение европейскими странами совокупно триллиона евро на наращивание в связи с украинским конфликтом военной мощи затрагивает выделение из их бюджетов средств на образование, транспорт, энергетический сектор, здравоохранение и другие сферы, ведет к повышению стоимости жизни населения. Все это вызывает у него раздражение, люди выступают за развитие экономики в своих странах, "заботятся о своих кошельках" и "задаются вопросом о том, почему их должен волновать этот конфликт", заявил глава турецкого МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 16.11.2025
В Госдуме РФ рассказали, как граждане могут увеличить размер пенсии
0
123
21:00 15.11.2025
Глава Euroclear, где хранятся активы РФ, заявила, что их конфискация противоречит международному праву
0
997
19:18 15.11.2025
В Париже пришлось эвакуировать телестудию канала BFMTV из-за сообщения о минировании
0
868
17:35 15.11.2025
В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
0
1112
16:45 15.11.2025
В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора
0
1167
15:15 15.11.2025
Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...
0
1170
14:50 15.11.2025
США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS
0
1085
14:30 15.11.2025
Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России
0
1141
13:37 15.11.2025
Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
0
1123
12:30 15.11.2025
Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP
0
1113

Возврат к списку