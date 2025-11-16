Люди в Европе задаются вопросом о том, почему их должен волновать конфликт на Украине – глава МИД Турции

09:00 Источник: Интерфакс

Экономические и политические санкции Европы в отношении России в связи с украинским конфликтом оказывают на европейские страны негативное влияние, заявил в интервью телеканалу A Нaber министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Европа не является непосредственным участником конфликта (...), однако она постоянно оказывает (Киеву - ИФ), финансовую поддержку и расходует средства", - сказал министр.

По его словам, введение Европой эмбарго на поставки российских энергоносителей вынуждает ее "платить за это как в финансовом, так и в политическом плане".

Выделение европейскими странами совокупно триллиона евро на наращивание в связи с украинским конфликтом военной мощи затрагивает выделение из их бюджетов средств на образование, транспорт, энергетический сектор, здравоохранение и другие сферы, ведет к повышению стоимости жизни населения. Все это вызывает у него раздражение, люди выступают за развитие экономики в своих странах, "заботятся о своих кошельках" и "задаются вопросом о том, почему их должен волновать этот конфликт", заявил глава турецкого МИД.