Глава Euroclear, где хранятся активы РФ, заявила, что их конфискация противоречит международному праву
21:00 15.11.2025 Источник: РБК
Глава депозитария Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, Валери Урбен не исключила обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.
«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — сказала Урбен.
Она подчеркнула, что о конфискации не может быть и речи. «Самое главное для Euroclear — это доверие и авторитет», — настаивает глава депозитария. «Мы — важнейшее звено, которое должно оставаться непоколебимым ради стабильности финансовых рынков», — добавила она.
Урбен предупредила, что изъятие средств «противоречит международному праву, касающемуся суверенитета государственных активов» и в таком случае Россия может инициировать судебное разбирательство. (РБК)
