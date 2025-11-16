Журналист из Львова считает, что украинские коты не говорят по-русски «мяу»
14:20 16.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове — местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — мяу!».
В авторской колонке для издания zaxid.net журналист пишет, что украинские кошки должны говорить няв, а не мяу.
«По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: „Первое слово моего кота — Мяу!“. Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: „Мяу“, только „Няв“, то есть не мяукают, а нявкают», — пишет журналист
Далее он рассуждает на тему низкого интеллектуального уровня авторов рекламного слогана. На эту ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. «Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идет к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно, нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать кото-Раду доброчестности, все, как всегда, короче», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 13:00 16.11.2025
- На фоне коррупционного скандала на Украине, президент Финляндии предложил увеличить поддержку Киева - AP
- 12:10 16.11.2025
- Россия и США активно ведут разговор по украинскому урегулированию - Ушаков
- 12:08 16.11.2025
- Сбер фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество
- 11:55 16.11.2025
- За неуплату вовремя имущественных налогов, физлицам будет начисляться пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ - ФНС
- 10:00 16.11.2025
- В Госдуме РФ рассказали, как граждане могут увеличить размер пенсии
- 09:00 16.11.2025
- Люди в Европе задаются вопросом о том, почему их должен волновать конфликт на Украине – глава МИД Турции
- 21:00 15.11.2025
- Глава Euroclear, где хранятся активы РФ, заявила, что их конфискация противоречит международному праву
- 19:18 15.11.2025
- В Париже пришлось эвакуировать телестудию канала BFMTV из-за сообщения о минировании
- 17:35 15.11.2025
- В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
- 16:45 15.11.2025
- В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать