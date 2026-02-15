Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
10:30 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев находится на грани катастрофы, заявил газете Financial Times мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, столица оказалась в таком положении из-за повреждений объектов критической инфраструктуры, произошедших за последние два месяца. В материале отмечается, что жители города столкнулись с массовыми отключениями электроэнергии, отопления и водоснабжения.
Кличко уверен, что его давняя политическая вражда с Владимиром Зеленским лишь осложняет ситуацию.
