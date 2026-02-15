0
0
109
НОВОСТИ

Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД

09:30 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники распространяют через мессенджеры поддельное приложение VPN, которое позволяет им получить доступ к устройству, а потом подают заявки на микрозаймы. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в них указано, что аферисты через мессенджеры рассылают ссылки на скачивание приложения VPN. Потенциальная жертва после перехода по ней видит, как начинается загрузка сервиса, а потом система перенаправляет ее в настройки телефона для подтверждения установки. При этом человек, давая согласие на установку, разрешает мошенникам получить доступ к гаджету и содержащейся в нем информации.

Затем мошенники подают заявки на оформление микрозаймов от лица жертвы без ее ведома и согласия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 15.02.2026
Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
0
1
09:00 15.02.2026
Сикорский рассказал, почему европейцы заслуживают место за столом переговоров по Украине
0
125
21:00 14.02.2026
США отказываются давать гарантии безопасности Украине до подписания мира — Зеленский
0
963
20:30 14.02.2026
Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России
0
1074
20:00 14.02.2026
Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС — Орбан
0
955
19:30 14.02.2026
Британия направит авианосную ударную группу на Крайний Север — Стармер
0
1004
19:00 14.02.2026
Многие в мире считают, что эпоха доминирования США подошла к концу — Рубио
0
1050
18:30 14.02.2026
ВСУ за сутки потеряли около 1,2 тыс. военных на всех участках СВО
0
895
18:00 14.02.2026
В Армении возбуждено уголовное дело против католикоса всех армян — адвокат
0
871
17:00 14.02.2026
На Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции — Зеленский
0
852

Возврат к списку