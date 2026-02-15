Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
09:30 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мошенники распространяют через мессенджеры поддельное приложение VPN, которое позволяет им получить доступ к устройству, а потом подают заявки на микрозаймы. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, в них указано, что аферисты через мессенджеры рассылают ссылки на скачивание приложения VPN. Потенциальная жертва после перехода по ней видит, как начинается загрузка сервиса, а потом система перенаправляет ее в настройки телефона для подтверждения установки. При этом человек, давая согласие на установку, разрешает мошенникам получить доступ к гаджету и содержащейся в нем информации.
Затем мошенники подают заявки на оформление микрозаймов от лица жертвы без ее ведома и согласия.
