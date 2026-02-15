0
Сикорский рассказал, почему европейцы заслуживают место за столом переговоров по Украине

09:00 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности усомнился в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине, так как Вашингтон больше не платит за поставляемую Киеву военную помощь. Об этом сообщила в субботу газета The Guardian.

«Для США было естественным играть ведущую роль в этих переговорах, поскольку именно они предоставляли основную военную помощь [Украине]. <…> Но я бы хотел, чтобы наши американские гости знали <…>, что теперь мы расплачиваемся за этот [конфликт]», — приводит издание слова Сикорского. Он также добавил, что европейские страны закупают американское оружие для поставок Киеву по программе PURL, в то время как США не стремятся принять какие-либо меры для оказания поддержки украинской стороне.

«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, то мы заслуживаем места за столом переговоров», — считает глава польского МИД.

