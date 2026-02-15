Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости решительной борьбы с истощающей конкуренцией для оздоровления рыночной среды. Об этом говорится в статье китайского лидера, которая опубликована в журнале «Цюши».

«Необходимо углубленно упорядочивать „инволюционную“ (бессмысленную, истощающую и без качественного роста — прим. ТАСС) конкуренцию и создавать благоприятную рыночную экосистему», — подчеркивается в материале.