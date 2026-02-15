0
НОВОСТИ

Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ

11:40 15.02.2026 Источник: Интерфакс

Американский авианосец USS Gerald R. Ford и корабли его авианосной ударной группы, находившиеся в Карибском море, направляются на Ближний Восток на фоне резкой эскалации напряженности между США и Ираном, сообщило издание The National Interest.

В состав группы входят ракетные эсминцы USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Mahan, которые обеспечивают ПВО и противолодочную оборону авианосца. В настоящее время авианосная ударная группа идет курсом на Средиземноморье. Накануне корабли наблюдались в Атлантике к северу от Пуэрто-Рико.

USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море вблизи Ирана в ожидании военной операции, отмечает издание. Отправка второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

