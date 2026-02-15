Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс
10:50 15.02.2026 Источник: Интерфакс
Страны Северной Европы планируют проложить подводную интернет-кабельную систему в Азию и Северную Америку через Северный полюс, сообщило в воскресенье шведское телевидение SVT.
"Polar Connect - это северный совместный проект по созданию подводной инфраструктуры в виде оптоволоконных кабелей - от Швеции через Северный полюс до Азии и Северной Америки", - говорится в сообщении.
Предварительно маршрут охватит Швецию-Норвегию-Канаду-Аляску-Японию-Южную Корею. Как ожидается, новая кабельная система общей протяженностью в 10 500 километров появится в 2030 году.
