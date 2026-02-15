0
0
139
НОВОСТИ

Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс

10:50 15.02.2026 Источник: Интерфакс

Страны Северной Европы планируют проложить подводную интернет-кабельную систему в Азию и Северную Америку через Северный полюс, сообщило в воскресенье шведское телевидение SVT.

"Polar Connect - это северный совместный проект по созданию подводной инфраструктуры в виде оптоволоконных кабелей - от Швеции через Северный полюс до Азии и Северной Америки", - говорится в сообщении.

Предварительно маршрут охватит Швецию-Норвегию-Канаду-Аляску-Японию-Южную Корею. Как ожидается, новая кабельная система общей протяженностью в 10 500 километров появится в 2030 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:40 15.02.2026
Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ
0
63
11:15 15.02.2026
Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране
0
126
10:30 15.02.2026
Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
0
216
09:30 15.02.2026
Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
0
259
09:00 15.02.2026
Сикорский рассказал, почему европейцы заслуживают место за столом переговоров по Украине
0
273
21:00 14.02.2026
США отказываются давать гарантии безопасности Украине до подписания мира — Зеленский
0
1033
20:30 14.02.2026
Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России
0
1160
20:00 14.02.2026
Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС — Орбан
0
1013
19:30 14.02.2026
Британия направит авианосную ударную группу на Крайний Север — Стармер
0
1057
19:00 14.02.2026
Многие в мире считают, что эпоха доминирования США подошла к концу — Рубио
0
1109

Возврат к списку