На нужды сектора Газа, по словам Трампа, Совет мира готов выделить пять млрд долл
19:22 15.02.2026 Источник: Интерфакс
Страны, входящие в Совет мира, пообещали выделить более $5 млрд на нужды сектора Газа, заявил президент США Дональд Трамп.
"19 февраля 2026 года (...) мы снова соберем Совет мира. И мы сообщим, что участники пообещали выделить более $5 млрд на гуманитарные нужды Газы и на восстановление", - написал он в соцсети Truth Social.
Кроме того, как отметил Трамп, страны готовы направить тысячи военных и полицейских на поддержание порядка в палестинском анклаве. Президент США призвал движение ХАМАС "немедленно провести полную демилитаризацию".
