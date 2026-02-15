Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия планирует заключить с Францией соглашение на поставку 31 истребителя Rafale для национальных ВМС. Об этом сообщает газета La Tribune.

Данные истребители предназначены в основном для эксплуатации на индийском авианосце Vikrant, однако издание предполагает, что часть может также быть задействована и на авианосце Vikramaditya (бывший российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»).