Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ
14:40 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия планирует заключить с Францией соглашение на поставку 31 истребителя Rafale для национальных ВМС. Об этом сообщает газета La Tribune.
Данные истребители предназначены в основном для эксплуатации на индийском авианосце Vikrant, однако издание предполагает, что часть может также быть задействована и на авианосце Vikramaditya (бывший российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»).
