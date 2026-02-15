Президент Польши заявил СМИ, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту»
15:00 15.02.2026 Источник: РБК
Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Polsat News.
Он подчеркнул, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более, что страна по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.
«Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул он. (РБК)
НОВОСТИ
- 14:40 15.02.2026
- Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ
- 11:40 15.02.2026
- Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ
- 11:15 15.02.2026
- Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране
- 10:50 15.02.2026
- Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс
- 10:30 15.02.2026
- Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
- 09:30 15.02.2026
- Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
- 09:00 15.02.2026
- Сикорский рассказал, почему европейцы заслуживают место за столом переговоров по Украине
- 21:00 14.02.2026
- США отказываются давать гарантии безопасности Украине до подписания мира — Зеленский
- 20:30 14.02.2026
- Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России
- 20:00 14.02.2026
- Венгрия не позволит лишить ее права вето в ЕС — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать