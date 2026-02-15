Президент Польши заявил СМИ, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту»

15:00 Источник: РБК

Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Polsat News.

Он подчеркнул, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более, что страна по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

«Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул он. (РБК)

