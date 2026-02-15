Норвежский лыжник стал абсолютным рекордсменом по числу «золота» на зимних Олимпиадах
15:30 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятую золотую медаль на зимних Олимпийских играх и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.
В воскресенье сборная Норвегии, в составе которой бежал Клебо, победила в эстафете 4х7,5 км. Второе место заняли французы, третье — команда Италии.
НОВОСТИ
- 15:00 15.02.2026
- Президент Польши заявил СМИ, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту»
- 14:40 15.02.2026
- Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ
- 11:40 15.02.2026
- Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ
- 11:15 15.02.2026
- Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране
- 10:50 15.02.2026
- Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс
- 10:30 15.02.2026
- Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
- 09:30 15.02.2026
- Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
- 09:00 15.02.2026
- Сикорский рассказал, почему европейцы заслуживают место за столом переговоров по Украине
- 21:00 14.02.2026
- США отказываются давать гарантии безопасности Украине до подписания мира — Зеленский
- 20:30 14.02.2026
- Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать