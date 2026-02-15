Норвежский лыжник стал абсолютным рекордсменом по числу «золота» на зимних Олимпиадах

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятую золотую медаль на зимних Олимпийских играх и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

В воскресенье сборная Норвегии, в составе которой бежал Клебо, победила в эстафете 4х7,5 км. Второе место заняли французы, третье — команда Италии.