0
0
1
НОВОСТИ

Норвежский лыжник стал абсолютным рекордсменом по числу «золота» на зимних Олимпиадах

15:30 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятую золотую медаль на зимних Олимпийских играх и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.

В воскресенье сборная Норвегии, в составе которой бежал Клебо, победила в эстафете 4х7,5 км. Второе место заняли французы, третье — команда Италии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 15.02.2026
Президент Польши заявил СМИ, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту»
0
180
14:40 15.02.2026
Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ
0
229
11:40 15.02.2026
Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ
0
454
11:15 15.02.2026
Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране
0
521
10:50 15.02.2026
Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс
0
501
10:30 15.02.2026
Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
0
557
09:30 15.02.2026
Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
0
534
09:00 15.02.2026
Сикорский рассказал, почему европейцы заслуживают место за столом переговоров по Украине
0
553
21:00 14.02.2026
США отказываются давать гарантии безопасности Украине до подписания мира — Зеленский
0
1198
20:30 14.02.2026
Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России
0
1318

Возврат к списку