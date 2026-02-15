Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденным за антисемитские высказывания и действия, возможно, запретят баллотироваться на выборах во Франции. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью радиостанции Radio J. Глава французского государства надеется, что в парламенте одобрят соответствующий законопроект, разработанный правительством, и он вступит в силу в 2027 году. Именно тогда в апреле должны пройти президентские выборы. Если кандидат был привлечен к ответственности за антисемитизм до вступления закона в силу, запрет на него распространяться не будет.