Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия

20:00 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденным за антисемитские высказывания и действия, возможно, запретят баллотироваться на выборах во Франции. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью радиостанции Radio J. Глава французского государства надеется, что в парламенте одобрят соответствующий законопроект, разработанный правительством, и он вступит в силу в 2027 году. Именно тогда в апреле должны пройти президентские выборы. Если кандидат был привлечен к ответственности за антисемитизм до вступления закона в силу, запрет на него распространяться не будет.

