НОВОСТИ

Канадцы и британцы получат право посещать Китай без виз

19:40 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадцы и британцы получат право посещать КНР без виз. В китайском МИД заявили, что это необходимо для упрощения обменов между гражданами трех стран. В тестовом режиме программа будет действовать вплоть до конца 2026 года и позволит владельцам паспортов Великобритании и Канады въезжать в Китай на срок до 30 дней с целью туризма, посещения родственников и друзей, ведения бизнеса и транзита.

НОВОСТИ

20:00 15.02.2026
Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия
0
130
19:22 15.02.2026
На нужды сектора Газа, по словам Трампа, Совет мира готов выделить пять млрд долл
0
174
15:30 15.02.2026
Норвежский лыжник стал абсолютным рекордсменом по числу «золота» на зимних Олимпиадах
0
450
15:00 15.02.2026
Президент Польши заявил СМИ, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту»
0
488
14:40 15.02.2026
Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ
0
528
11:40 15.02.2026
Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ
0
708
11:15 15.02.2026
Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране
0
789
10:50 15.02.2026
Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс
0
725
10:30 15.02.2026
Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
0
768
09:30 15.02.2026
Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
0
736

