Канадцы и британцы получат право посещать Китай без виз
19:40 15.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канадцы и британцы получат право посещать КНР без виз. В китайском МИД заявили, что это необходимо для упрощения обменов между гражданами трех стран. В тестовом режиме программа будет действовать вплоть до конца 2026 года и позволит владельцам паспортов Великобритании и Канады въезжать в Китай на срок до 30 дней с целью туризма, посещения родственников и друзей, ведения бизнеса и транзита.
НОВОСТИ
- 20:00 15.02.2026
- Баллотироваться на выборах во Франции могут запретить осужденным за антисемитские высказывания и действия
- 19:22 15.02.2026
- На нужды сектора Газа, по словам Трампа, Совет мира готов выделить пять млрд долл
- 15:30 15.02.2026
- Норвежский лыжник стал абсолютным рекордсменом по числу «золота» на зимних Олимпиадах
- 15:00 15.02.2026
- Президент Польши заявил СМИ, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту»
- 14:40 15.02.2026
- Франция может получить контракт на поставку в Индию истребителей Rafale - СМИ
- 11:40 15.02.2026
- Вторая авианосная группа ВМС США идет на Ближний Восток - СМИ
- 11:15 15.02.2026
- Председатель КНР заявил о необходимости борьбы с истощающей конкуренцией в стране
- 10:50 15.02.2026
- Северная Европа хочет проложить оптоволоконный кабель в Америку через Северный полюс
- 10:30 15.02.2026
- Мэр Киева рассказал СМИ, что город находится на грани катастрофы
- 09:30 15.02.2026
- Поддельное приложение VPN мошенники распространяют через мессенджеры - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать