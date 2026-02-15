Канадцы и британцы получат право посещать Китай без виз

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадцы и британцы получат право посещать КНР без виз. В китайском МИД заявили, что это необходимо для упрощения обменов между гражданами трех стран. В тестовом режиме программа будет действовать вплоть до конца 2026 года и позволит владельцам паспортов Великобритании и Канады въезжать в Китай на срок до 30 дней с целью туризма, посещения родственников и друзей, ведения бизнеса и транзита.