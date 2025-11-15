В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
17:35 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, может заблокировать поставки оружия Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica, указывая, что внутри правящего большинства возникли разногласия по этому вопросу на фоне коррупционного скандала на Украине.
Как пишет газета, лидер «Лиги», вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини готов просить премьер-министра Джорджу Мелони остановить поставки итальянского оружия Киеву. Новое голосование по вопросу продления оказания военной помощи Украине до конца 2026 года должно состояться в декабре — январе.
По данным издания, Сальвини не подтвердил, что поддерживает поставки вооружения, отметив, что «надо посмотреть, что будет с коррупцией». Ранее он заявлял, что «не хочет подпитывать коррупцию», а вице-секретарь партии Сильвия Сардоне призывала итальянское правительство «серьезно задуматься над финансированием Украины».
НОВОСТИ
- 16:45 15.11.2025
- В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора
- 15:15 15.11.2025
- Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...
- 14:50 15.11.2025
- США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS
- 14:30 15.11.2025
- Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России
- 13:37 15.11.2025
- Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
- 12:30 15.11.2025
- Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP
- 11:30 15.11.2025
- Президент Польши: Закон о помощи украинцам я подписал в последний раз
- 09:40 15.11.2025
- В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ
- 09:30 15.11.2025
- Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
- 09:20 15.11.2025
- По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать