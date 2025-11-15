0
В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ

17:35 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия «Лига», входящая в правящую коалицию Италии, может заблокировать поставки оружия Киеву. Об этом пишет газета La Repubblica, указывая, что внутри правящего большинства возникли разногласия по этому вопросу на фоне коррупционного скандала на Украине.

Как пишет газета, лидер «Лиги», вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини готов просить премьер-министра Джорджу Мелони остановить поставки итальянского оружия Киеву. Новое голосование по вопросу продления оказания военной помощи Украине до конца 2026 года должно состояться в декабре — январе.

По данным издания, Сальвини не подтвердил, что поддерживает поставки вооружения, отметив, что «надо посмотреть, что будет с коррупцией». Ранее он заявлял, что «не хочет подпитывать коррупцию», а вице-секретарь партии Сильвия Сардоне призывала итальянское правительство «серьезно задуматься над финансированием Украины».

