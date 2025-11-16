0
0
139
НОВОСТИ

В Госдуме РФ рассказали, как граждане могут увеличить размер пенсии

10:00 16.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бесараб («Единая Россия»).

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — сказала депутат.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты «будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза». Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:55 16.11.2025
За неуплату вовремя имущественных налогов, физлицам будет начисляться пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ - ФНС
0
0
09:00 16.11.2025
Люди в Европе задаются вопросом о том, почему их должен волновать конфликт на Украине – глава МИД Турции
0
144
21:00 15.11.2025
Глава Euroclear, где хранятся активы РФ, заявила, что их конфискация противоречит международному праву
0
1002
19:18 15.11.2025
В Париже пришлось эвакуировать телестудию канала BFMTV из-за сообщения о минировании
0
874
17:35 15.11.2025
В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
0
1115
16:45 15.11.2025
В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора
0
1172
15:15 15.11.2025
Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...
0
1175
14:50 15.11.2025
США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS
0
1089
14:30 15.11.2025
Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России
0
1146
13:37 15.11.2025
Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
0
1127

Возврат к списку