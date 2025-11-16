В Госдуме РФ рассказали, как граждане могут увеличить размер пенсии
10:00 16.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бесараб («Единая Россия»).
«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — сказала депутат.
Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты «будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза». Кроме того, в это время будут начисляться и дополнительные баллы.
