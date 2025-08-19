12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди сторонников конфликта на Украине началась паника в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — говорится в сообщении Дмитриева в телеграм-канале.

Он сослался на публикации газет Politico и Bild, в которых сообщалось о возможных планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера Финляндии Александра Стубба присоединиться к Зеленскому на переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения плана по украинскому урегулированию.