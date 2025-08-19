Макрон, Мерц и Рютте заявили о своем намерении поехать в Вашингтон вместе с Зеленским

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон направится 18 августа в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент республики завтра отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и рядом европейских лидеров, чтобы продолжить работу по координации между Европой и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и безопасность Европы», — приводит агентство сообщение администрации французского лидера.

Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими европейскими лидерами 18 августа отправится в Вашингтон для участия во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

«Поездка предназначена для обмена информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — отметил Корнелиус. При этом он указал, что Мерц обсудит с главами государств и правительств ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем заключении мирного соглашения.

Генсек НАТО Марк Рютте примет участие в консультациях в Брюсселе с Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«Генсек НАТО примет участие в видеоконференции „коалиции желающих“ с Владимиром Зеленским», — сообщила пресс-служба НАТО.