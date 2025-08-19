Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса — Reuters
21:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский в беседе с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его данным, во время телефонной беседы, продлившейся около полутора часов, Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита на Аляске, отметив, что российское руководство якобы «предложило заморозить линию фронта» при условии «полного вывода Украиной войск» из ДНР и ЛНР. Как отметил источник агентства, Зеленский «сказал, что это невозможно». В другом материале Reuters приводит данные источника, согласно которым Зеленский «отклонил это требование».
Газета The Washington Post в свою очередь обращает внимание на то, что разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, последовавший за их беседой в формате «один на один», был «куда более напряженным» в сравнении с их консультациями, состоявшимися в преддверии саммита.
