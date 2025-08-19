0
НОВОСТИ

Мерц советует Зеленскому не соглашаться на уступки территорий до подписания мирного соглашения - СМИ

10:00 17.08.2025 Источник: РБК

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дал Владимиру Зеленскому несколько советов по поводу того, как следует вести себя в ходе запланированного на понедельник, 18 августа, визита в Белый дом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне 18 августа после телефонного разговора, в котором они обсудили основные итоги встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Украинский президент тогда добавил, что Киев поддерживает предложение Вашингтона устроить трехсторонний саммит Украины, США и России.

Мерц выразил надежду, что беседа для Зеленского будет «очень качественной» «с точки зрения протокола» и подчеркнул, что Украина не должна идти ни на какие территориальные уступки до подписания мирного соглашения. Берлин уверен в возможности достижения этой цели объединенными силами, отметил канцлер.

