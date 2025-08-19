В Европе думают, кого бы отправить к Трампу вместе с Зеленским - СМИ
09:00 17.08.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
Европейские политики планируют отправить в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом своего представителя - президента Финляндии Александра Стубба, сообщила Politico.
"По словам двух европейских дипломатов (...), планируется отправить по крайней мере одного из любимых собеседников Трампа - президента Финляндии Александра Стубба - вместе с Зеленским, когда он поедет в Вашингтон в понедельник для встречи с Трампом", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что европейцы рассчитывают на то, что Стубб может помочь предотвратить любое обострение отношений между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры.
При этом они учитывают, что "очередная засада со стороны Зеленского может испортить отношения в этот деликатный момент", как это было на встрече украинского президента с Трампом в Белом доме в феврале.
Правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера намерены 17 августа решить, поедут ли лидеры в США на встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раздумывает, поехать ли в США на встречу американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне 18 августа. Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano.
