В Европе думают, кого бы отправить к Трампу вместе с Зеленским - СМИ

09:00 Источник: Интерфакс, ТАСС

Европейские политики планируют отправить в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с президентом США Дональдом Трампом своего представителя - президента Финляндии Александра Стубба, сообщила Politico.

"По словам двух европейских дипломатов (...), планируется отправить по крайней мере одного из любимых собеседников Трампа - президента Финляндии Александра Стубба - вместе с Зеленским, когда он поедет в Вашингтон в понедельник для встречи с Трампом", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что европейцы рассчитывают на то, что Стубб может помочь предотвратить любое обострение отношений между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

При этом они учитывают, что "очередная засада со стороны Зеленского может испортить отношения в этот деликатный момент", как это было на встрече украинского президента с Трампом в Белом доме в феврале.



Правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера намерены 17 августа решить, поедут ли лидеры в США на встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раздумывает, поехать ли в США на встречу американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне 18 августа. Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano.