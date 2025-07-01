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НОВОСТИ

Великобритания активно вмешивается в дела России, заявил Пискарев

12:20 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступившая в силу в Британии схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) наглядно показывает, как английские агенты используют культурные и научные связи для сбора чувствительной для безопасности РФ информации, это подтверждает, что страна активно вмешивается в дела России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Схема регистрации иностранного влияния начинает действовать в Великобритании с 1 июля. По задумке британских властей все лица, действующие в Великобритании от имени РФ, должны будут регистрироваться в перечне иноагентов. Правила будут распространяться как на британцев, так и на россиян и любых других иностранцев, действующих «по поручению российского государства».

«На самом деле, в отличие от нас, именно Великобритания активно вмешивается в дела России и упомянутое „Руководство по регистрации“ наглядно показывает, как именно английские агенты используют культурные и научные связи, сотрудничество в сфере образования для сбора чувствительной для безопасности нашей страны информации», — сказал Пискарев, его слова приводятся в телеграм-канале комиссии.

Он отметил, что именно за такую деятельность из РФ выдворили Британский совет (The British Council, организация признана нежелательной в РФ). «Под прикрытием гуманитарного сотрудничества англичане осуществляли у нас разведывательную деятельность, в том числе в интересах киевского нацистского режима», — добавил депутат. Комиссия продолжает работу над совершенствованием законодательства по защите суверенитета РФ, подчеркнул Пискарев.

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