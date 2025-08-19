Цель США - не прекращение огня, а окончательное завершение конфликта на Украине - Рубио

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США считает своей целью в переговорах не временное прекращение огня, а полное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Лучший способ положить конец этому конфликту — это полное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. <…> Наша цель — не прекращение огня, а окончательное завершение этого конфликта», — указал он.