Трамп сначала встретится с Зеленским, а потом – с другими прибывшими европейцами - Bild

19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет встречу с Владимиром Зеленским, а затем к встрече присоединятся сопровождающие его лидеры стран Европы. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, также состоится рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе.