Уиткофф: Нет ни одного человека в команде европейцев, который не признал бы существенного прогресса на переговорах на Аляске
17:26 17.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа признала, что встреча президентов России и США в Анкоридже (штат Аляска) позволила добиться существенного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
«Нет ни одного человека в команде европейцев, который не признал бы, что мы добились существенного прогресса на этой встрече. Мы, безусловно, добились прогресса. Мы продвинулись по всем вопросам, которые необходимо будет обсудить и согласовать в случае введения прекращения огня», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Новости
- 19:40 19.08.2025
- Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
- 19:10 19.08.2025
- Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
- 18:30 19.08.2025
- Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
- 17:40 19.08.2025
- Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
- 17:12 19.08.2025
- Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
- 17:00 19.08.2025
- Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
- 16:32 19.08.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
- 16:12 19.08.2025
- Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
- 16:00 19.08.2025
- Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
- 15:32 19.08.2025
- США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать