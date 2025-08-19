Уиткофф: Нет ни одного человека в команде европейцев, который не признал бы существенного прогресса на переговорах на Аляске

17:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа признала, что встреча президентов России и США в Анкоридже (штат Аляска) позволила добиться существенного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Нет ни одного человека в команде европейцев, который не признал бы, что мы добились существенного прогресса на этой встрече. Мы, безусловно, добились прогресса. Мы продвинулись по всем вопросам, которые необходимо будет обсудить и согласовать в случае введения прекращения огня», — сказал он в интервью телеканалу CNN.