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НОВОСТИ

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА — глава республики

11:20 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — говорится в сообщении.

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