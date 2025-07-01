Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА — глава республики

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — говорится в сообщении.