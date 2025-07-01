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НОВОСТИ

Госсекретарь Дагестана Магомедов освобожден от должности

12:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов, в отношении которого проводились следственные действия, освобожден от должности, сообщается в телеграм-канале администрации главы региона.

«Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности», — говорится в сообщении.

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