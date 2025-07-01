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НОВОСТИ

В столичный акселератор «Фабрика видеоигр» приглашают специалистов со всей России — Сергунина

12:20 01.07.2025

В Москве идет подготовка к старту четвертого сезона акселератора «Фабрика видеоигр». К участию в нем впервые приглашаются специалисты со всей России, в частности, программисты, цифровые художники, дизайнеры. «Жюри отберет два десятка наиболее перспективных проектов, авторы которых представят свои пилотные игры инвесторам», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки будут собирать 2-18 июля в онлайн-формате. Подключиться к акселератору смогут как опытные, так и начинающие разработчики. В программе «Фабрики видеоигр» - индивидуальные консультации ведущих экспертов, а также обучающие онлайн-курсы. Эксперты помогут участникам проекта доработать и презентовать их идеи.

Напомним, за три сезона акселератора участвовавшие в нем команды подготовили 60 пилотных версий видеоигр различных жанров. Объем привлеченных инвестиций составил 150 млн рублей.

Как отметила Наталья Сергунина, московские власти оказывают комплексную поддержку IT-индустрии. В частности, в центре «Сколково» создается первый в России кластер видеоигр и анимации. Специалисты отрасли также могут получить гранты и могут представить свои проекты в рамках зарубежных бизнес-миссий и международных отраслевых выставок. В нынешнем году компании из Москвы планируют посетить профильные события в Китае, Индонезии, Саудовской Аравии, Индии.

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