Канада отменит ряд пошлин на товары из США - премьер

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады отменят ответные импортные пошлины в отношении ряда американских товаров, которые будут поставляться в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA). Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Марк Карни.



«Правительство Канады <…> отменит все канадские тарифы на американские товары, на которые распространяется CUSMA (USMCA — прим. ТАСС)», — сказал он на пресс-конференции. По его словам, данная мера вступит в силу 1 сентября 2025 года.



«Канада сохранит тарифы на сталь, алюминий и автомобили, поскольку мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов», — отметил он в то же время.



