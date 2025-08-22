Канада отменит ряд пошлин на товары из США - премьер
19:50 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Правительство Канады <…> отменит все канадские тарифы на американские товары, на которые распространяется CUSMA (USMCA — прим. ТАСС)», — сказал он на пресс-конференции. По его словам, данная мера вступит в силу 1 сентября 2025 года.
«Канада сохранит тарифы на сталь, алюминий и автомобили, поскольку мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов», — отметил он в то же время.
НОВОСТИ
- 20:28 22.08.2025
- Фестиваль «Вкусы России» посетили уже более 1,2 млн человек — мэр Москвы
- 18:33 22.08.2025
- Глава МИД Венгрии рассказал, сколько может уйти времени на восстановление нефтепровода «Дружба» после атаки ВСУ
- 18:26 22.08.2025
- Вышло исследование теневых ресурсов киберпреступников «Threat Zone 2025: обратная сторона»
- 17:40 22.08.2025
- Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского
- 17:12 22.08.2025
- В Польше строят тренировочный лагерь для украинских военных — глава Минобороны
- 17:00 22.08.2025
- США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, признал Рютте
- 16:45 22.08.2025
- В Сбере рассказали, как цифровые технологии и инфраструктурные проекты меняют карту будущего России
- 16:32 22.08.2025
- Лукашенко заявил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву
- 16:12 22.08.2025
- РФ уже собрала более 85 млн т зерна
- 16:00 22.08.2025
- Украина не должна стать «плацдармом для нападения» на РФ и Белоруссию — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать