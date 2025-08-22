Шеф Пентагона уволил главу разведуправления - СМИ
22:05 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, причиной для увольнения стала «утрата доверия» к Крузу со стороны американского министра обороны. Газета подчеркивает, что к увольнению Круза могла привести оценка РУМО последствий американского удара по ядерным объектам Ирана, согласно которой атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы.
Эта оценка резко контрастировала с заявлениями самого Хегсета и президента США Дональда Трампа, которые придерживаются версии о том, что Иран в результате ударов оказался полностью лишен возможности создать ядерное оружие.
