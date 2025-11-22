В Китае за 10 лет удвоилась популяция содержащихся в неволе панд до более чем 800 особей

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число больших панд, содержащихся в Китае в неволе, удвоилось за последние 10 лет до 808 особей. Об этом заявил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Лю Гохун на конференции в Чэнду.

«Популяция больших панд в неволе достигла 808 особей», — приводит его слова агентство Синьхуа. В конце 2015 года в Китае было зарегистрировано 422 особи черно-белых медведей. Лю Гохун объяснил рост популяции животных улучшением исследований в области их разведения.

По его словам, в рамках охраны панд китайские ученые используют передовые технологии, в частности, систему мониторинга космос — воздух — земля для наблюдения за животными. Он также добавил, что в следующей пятилетке (2026–2030 гг.) власти КНР уделят особое внимание неуклонному повышению биоразнообразия, стабильности и устойчивости экосистем страны.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Юго-восточная провинция КНР Сычуань является крупнейшим ареалом обитания панд в мире, здесь проживают более 70% панд Китая.