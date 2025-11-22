В Китае за 10 лет удвоилась популяция содержащихся в неволе панд до более чем 800 особей
13:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число больших панд, содержащихся в Китае в неволе, удвоилось за последние 10 лет до 808 особей. Об этом заявил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Лю Гохун на конференции в Чэнду.
«Популяция больших панд в неволе достигла 808 особей», — приводит его слова агентство Синьхуа. В конце 2015 года в Китае было зарегистрировано 422 особи черно-белых медведей. Лю Гохун объяснил рост популяции животных улучшением исследований в области их разведения.
По его словам, в рамках охраны панд китайские ученые используют передовые технологии, в частности, систему мониторинга космос — воздух — земля для наблюдения за животными. Он также добавил, что в следующей пятилетке (2026–2030 гг.) власти КНР уделят особое внимание неуклонному повышению биоразнообразия, стабильности и устойчивости экосистем страны.
Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Юго-восточная провинция КНР Сычуань является крупнейшим ареалом обитания панд в мире, здесь проживают более 70% панд Китая.
НОВОСТИ
- 12:30 22.11.2025
- МВД России отмечает резкое сокращение случаев мошенничества в сфере автострахования
- 12:00 22.11.2025
- Саммит лидеров стран Группы двадцати открылся в южноафриканском Йоханнесбурге
- 11:35 22.11.2025
- Москва получила премию «Лидеры искусственного интеллекта» за передовой ИИ-сервис — Сергунина
- 11:30 22.11.2025
- В РФ могут ввести SMS, предупреждающие о телефонном разговоре с мошенником
- 11:00 22.11.2025
- Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против РФ и помощь Запада позволят Киеву победить
- 10:30 22.11.2025
- ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек
- 10:00 22.11.2025
- Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
- 09:30 22.11.2025
- Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times
- 09:00 22.11.2025
- На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»
- 08:50 22.11.2025
- Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать