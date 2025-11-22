0
0
0
НОВОСТИ

В Китае за 10 лет удвоилась популяция содержащихся в неволе панд до более чем 800 особей

13:00 22.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число больших панд, содержащихся в Китае в неволе, удвоилось за последние 10 лет до 808 особей. Об этом заявил глава Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР Лю Гохун на конференции в Чэнду.

«Популяция больших панд в неволе достигла 808 особей», — приводит его слова агентство Синьхуа. В конце 2015 года в Китае было зарегистрировано 422 особи черно-белых медведей. Лю Гохун объяснил рост популяции животных улучшением исследований в области их разведения.

По его словам, в рамках охраны панд китайские ученые используют передовые технологии, в частности, систему мониторинга космос — воздух — земля для наблюдения за животными. Он также добавил, что в следующей пятилетке (2026–2030 гг.) власти КНР уделят особое внимание неуклонному повышению биоразнообразия, стабильности и устойчивости экосистем страны.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Юго-восточная провинция КНР Сычуань является крупнейшим ареалом обитания панд в мире, здесь проживают более 70% панд Китая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 22.11.2025
МВД России отмечает резкое сокращение случаев мошенничества в сфере автострахования
0
111
12:00 22.11.2025
Саммит лидеров стран Группы двадцати открылся в южноафриканском Йоханнесбурге
0
155
11:35 22.11.2025
Москва получила премию «Лидеры искусственного интеллекта» за передовой ИИ-сервис — Сергунина
0
179
11:30 22.11.2025
В РФ могут ввести SMS, предупреждающие о телефонном разговоре с мошенником
0
204
11:00 22.11.2025
Вэнс назвал иллюзией убеждение, что меры против РФ и помощь Запада позволят Киеву победить
0
280
10:30 22.11.2025
ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, без электричества около 3 тыс. человек
0
291
10:00 22.11.2025
Увеличение МРОТ повлияет на суммы ряда пособий и выплат в 2026 г. — депутат
0
331
09:30 22.11.2025
Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине — The Times
0
403
09:00 22.11.2025
На Украине князя Потемкина признали участником реализации «российского империализма»
0
392
08:50 22.11.2025
Мирный план США по Украине — это лучшее, на что она могла рассчитывать — Пентагон
0
421

Возврат к списку