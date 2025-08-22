Сбер торжественно открыл фонтан к юбилею Нового Уренгоя

21:57

Фото пресс-службы Сбера



В Новом Уренгое на площади Молодёжи в работу запустили светомузыкальный фонтан, подаренный Сбером к 50-летнему юбилею города. В открытии объекта приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Новый фонтан — это большой мультимедийный комплекс из 169 струй, включая систему тумана, которые взмывают на высоту до 15 метров, синхронизируясь с музыкой и светом. Особенность объекта — водный экран размером 8 на 16 метров, на который можно проецировать видео и лазерные шоу.

«Дорогие новоуренгойцы! От всей души хочу вас поздравить с 50-летием основания города! Я впервые в вашем городе и до сих пор под впечатлением от увиденного. Такое качество общественных пространств, дизайна и архитектуры для горожан я мало где видел. Хочу сказать большое спасибо и губернатору региона, и мэру города за то настроение, которое они создают, за те горящие глаза взрослых и детей, которых мы встречали на сегодняшней прогулке по вашему замечательному городу. Для всей команды Сбера большая честь подарить вам на юбилей этот подарок, который, я надеюсь, будет служить многие-многие годы. С праздником вас! Счастья вам, добра и улыбок!» – сказал Герман Греф.

«Полвека назад герои-первопроходцы хотели не только добыть газ — они хотели создать уютный город для будущих поколений. И они могли только мечтать о том, каким станет Новый Уренгой. Сегодня это прекрасный молодой город, полный энергии, которую он дарит всей стране. Новый Уренгой уверенно смотрит в будущее и идет к ещё большим достижениям. Благодарю Сбер и лично Германа Оскаровича Грефа за большой подарок к юбилею. Уверен, фонтан станет любимым местом встречи горожан, местом, где всегда будет звучать много детского смеха», – отметил Дмитрий Артюхов.

Главным событием вечера также стало масштабное шоу «Источник: огонь и вода», символизирующее единство двух стихий. Водные струи фонтана олицетворяли жизнь и развитие, а пиротехнические эффекты — газовые богатства региона, дающие тепло и свет. В концертной программе выступили оркестр «Imperialis Orchestra», артисты балета и танцевальные коллективы.

Полярная сова — хранительница мудрости и покровительница Нового Уренгоя, стала рассказчиком эпоса о «Хранителе источника голубого золота». Артисты балета выступали как непосредственно в фонтане, так и вокруг его периметра, что сделало шоу визуально многогранным. Музыкальным сопровождением запуска стала классическая музыка в современной аранжировке на основе композиций Петра Чайковского.

Специальный творческий номер «Энергия Нового Уренгоя» продемонстрировал жизнь пульсирующего центра газодобычи. Все мультимедийное наполнение номера, включая музыкальную композицию и видеоконтент для водного экрана, было создано искусственным интеллектом Сбера. Музыкальное сопровождение помогла написать нейросеть SymFormer, а визуальный ряд создан с помощью нейросети Kandinsky.

В день открытия зрители на водном экране фонтана также увидели фильм музыковеда Михаила Казиника о Петре Чайковском, кинокартина наглядно продемонстрировала образовательный потенциал сооружения. В финале программы Арт-группа «Soprano» Михаила Турецкого исполнили попурри из советских песен, коллектив также стал хедлайнером вечера.

С наступлением холодов фонтан трансформируют в ледовый каток с иллюминацией и музыкальным сопровождением. Для комфортного отдыха также благоустроена территория вокруг фонтана: установлены амфитеатр, кафе, арт-объект «Полярная сова», оборудована парковка на 200 машино-мест.

Это уже 31-й интерактивный фонтан, подаренный Сбером российским городам и столице Белоруссии ― Минску, но первый в Заполярье — пример работы сложных гидротехнических систем в условиях Крайнего Севера.