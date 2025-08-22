В Орловской области ввели запрет на публикацию информации о военных объектах

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб Орловской области запретил публиковать информацию о военных объектах, системах ПВО и местах дислокации подразделений сил и средств Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Вводится запрет на публикацию и распространение в СМИ и сети Интернет фото- и видеоматериалов с информацией о местах постоянной и временной дислокации подразделений сил и средств Минобороны РФ, правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры и систем ПВО», — сказано в сообщении.



По данным пресс-службы, также запрещена публикация информации о сооружениях систем связи и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, автомобильных и железнодорожных мостов. Уточняется, что запрет касается проживающих на территории Орловской области граждан и организаций, за исключением правоохранительных органов, а также органов, входящих в единую систему публичной власти в РФ, официально размещенной органами информации в СМИ, включая интернет. Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории региона.





