Фестиваль «Вкусы России» посетили уже более 1,2 млн человек — мэр Москвы

20:28

Москвичи и гости столицы активно посещают гастрономический фестиваль «Вкусы России», проходящий на ВДНХ. По словам мэра Сергея Собянина, событие стало традиционным и проходит уже в четвертый раз. Оно знакомит гостей с богатством гастрономической культуры России.

"В этом году особое внимание уделено образовательной программе, - сообщил градоначальник. - Впервые на фестивале раскинулся “Город профессий АПК “Я в агро”, где в интерактивном формате гости могут познакомиться с современными профессиями, технологиями и инновациями в сельском хозяйстве». Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут посетили фестиваль, в котором участвует 75 регионов РФ. На ВДНХ представлены более 300 брендов продуктов питания.



"Фестиваль “Вкусы России”, который мы проводим совместно с Правительством Москвы, — это часть большой программы продвижения региональных продуктов питания, которую Минсельхоз России реализует уже на протяжении шести лет, - отметила Оксана Лут. - Отдельное спасибо мэру Москвы за нашу совместную организацию этого прекрасного мероприятия на ВДНХ, хорошо известной и любимой площадке для всех москвичей и гостей столицы. Задача Минсельхоза — поддержать уникальные бренды из разных уголков страны и помочь им найти дорогу к покупателям. Кроме того, мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о достижениях нашей отрасли и о том, какой труд и инновации стоят за производством продуктов питания».



