0
0
174
НОВОСТИ

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в РФ с 1 июля в среднем на 11,9%

09:05 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами планово проиндексируют в России с 1 июля в среднем на 11,9%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве увеличиваются на 15%, указывается в распоряжении правительства. При этом среди регионов наибольшие предельные индексы подорожания коммунальных услуг утверждены для Архангельской области — там рост может составить до 24,8%. В Мордовии коммунальные услуги могут подорожать на 22,8%, в Челябинской области — на 22,8%, Дагестане — на 22,3%, Татарстане — на 22,3%. Стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области — на 21,9%, в Ингушетии — на 21,4%, в Северной Осетии — на 21,2%, в Пермском крае — на 21,1% и в Алтайском крае — на 17,7%, следует из распоряжения правительства. Индексация тарифов на электроэнергию для населения запланирована в среднем на 12,6%.

В прошлом году тарифы за услуги ЖКХ в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 году — на 8,11%.

Как пояснили в Минстрое, фактическое изменение тарифов в регионах проходит в рамках предельных индексов, подготовленных ФАС России с учетом прогноза и предложений самих регионов по применению индекса платы граждан для своего субъекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 01.07.2025
Умершая после избиения в Осаке россиянка пыталась защищаться — ТВ
0
27
10:05 01.07.2025
В ДНР обнаружен схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА — ФСБ
0
68
10:00 01.07.2025
Цена газа в Европе в I полугодии выросла на 40% к прошлому году
0
83
09:32 01.07.2025
Дефицит осадков в июле прогнозируется более чем в 10 регионах РФ — Вильфанд
0
124
09:20 01.07.2025
РФ в этом году сохранит добычу угля, в следующем начнет ее наращивать
0
141
09:00 01.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России
0
180
22:40 30.06.2025
ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow — оперативные службы
0
636
22:00 30.06.2025
Территория ЛНР освобождена на 100% — Пасечник
0
643
21:20 30.06.2025
Украинские чиновники за закрытыми дверьми все чаще говорят о прекращении огня — FT
0
625
20:40 30.06.2025
Украина получила от Канады еще $1,7 млрд из доходов от замороженных активов РФ
0
611

Возврат к списку