Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в РФ с 1 июля в среднем на 11,9%
09:05 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами планово проиндексируют в России с 1 июля в среднем на 11,9%.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве увеличиваются на 15%, указывается в распоряжении правительства. При этом среди регионов наибольшие предельные индексы подорожания коммунальных услуг утверждены для Архангельской области — там рост может составить до 24,8%. В Мордовии коммунальные услуги могут подорожать на 22,8%, в Челябинской области — на 22,8%, Дагестане — на 22,3%, Татарстане — на 22,3%. Стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области — на 21,9%, в Ингушетии — на 21,4%, в Северной Осетии — на 21,2%, в Пермском крае — на 21,1% и в Алтайском крае — на 17,7%, следует из распоряжения правительства. Индексация тарифов на электроэнергию для населения запланирована в среднем на 12,6%.
В прошлом году тарифы за услуги ЖКХ в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 году — на 8,11%.
Как пояснили в Минстрое, фактическое изменение тарифов в регионах проходит в рамках предельных индексов, подготовленных ФАС России с учетом прогноза и предложений самих регионов по применению индекса платы граждан для своего субъекта.
НОВОСТИ
- 10:20 01.07.2025
- Умершая после избиения в Осаке россиянка пыталась защищаться — ТВ
- 10:05 01.07.2025
- В ДНР обнаружен схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА — ФСБ
- 10:00 01.07.2025
- Цена газа в Европе в I полугодии выросла на 40% к прошлому году
- 09:32 01.07.2025
- Дефицит осадков в июле прогнозируется более чем в 10 регионах РФ — Вильфанд
- 09:20 01.07.2025
- РФ в этом году сохранит добычу угля, в следующем начнет ее наращивать
- 09:00 01.07.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 30.06.2025
- ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow — оперативные службы
- 22:00 30.06.2025
- Территория ЛНР освобождена на 100% — Пасечник
- 21:20 30.06.2025
- Украинские чиновники за закрытыми дверьми все чаще говорят о прекращении огня — FT
- 20:40 30.06.2025
- Украина получила от Канады еще $1,7 млрд из доходов от замороженных активов РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать