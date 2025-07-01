Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в РФ с 1 июля в среднем на 11,9%

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами планово проиндексируют в России с 1 июля в среднем на 11,9%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве увеличиваются на 15%, указывается в распоряжении правительства. При этом среди регионов наибольшие предельные индексы подорожания коммунальных услуг утверждены для Архангельской области — там рост может составить до 24,8%. В Мордовии коммунальные услуги могут подорожать на 22,8%, в Челябинской области — на 22,8%, Дагестане — на 22,3%, Татарстане — на 22,3%. Стоимость услуг может сильно вырасти в Кемеровской области — на 21,9%, в Ингушетии — на 21,4%, в Северной Осетии — на 21,2%, в Пермском крае — на 21,1% и в Алтайском крае — на 17,7%, следует из распоряжения правительства. Индексация тарифов на электроэнергию для населения запланирована в среднем на 12,6%.

В прошлом году тарифы за услуги ЖКХ в среднем по России выросли на 9,8%, в 2023 году — на 8,11%.

Как пояснили в Минстрое, фактическое изменение тарифов в регионах проходит в рамках предельных индексов, подготовленных ФАС России с учетом прогноза и предложений самих регионов по применению индекса платы граждан для своего субъекта.